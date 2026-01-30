ജി.സി.സി നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്കു; വൈത്തിന് 88 മെഡലുകൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അബുദാബിയിൽ നടന്ന 30ാമത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ദേശീയ നീന്തൽ ടീമിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 88 മെഡലുകൾ നേടി മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ കുവൈത്ത് ഒന്നാമതെത്തി. 30 സ്വർണവും 35 വെള്ളിയും 23 വെങ്കലവും നേടിയാണ് കുവൈത്തിന്റെ നേട്ടം. പുരുഷ, ജൂനിയർ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കുവൈത്തിന്റെ വനിത സംഘവും ശ്രദ്ധേയമായ കുതിപ്പു നടത്തി 23 മെഡലുകൾ നേടി. ഉയർന്ന സാങ്കേതിക നിലവാരവും ശക്തമായ മത്സരശേഷിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കുവൈത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, എന്നിങ്ങനെയാണ് അടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ. ഒമാൻ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു.വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ, ആതിഥേയരായ യു.എ.ഇ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ബഹ്റൈനും, സൗദി അറേബ്യയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളും കുവൈത്ത് നാലാം സ്ഥാനവും നേടി.
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള കുവൈത്ത് സംഘത്തിൽ ഒമ്പത് വനിത നീന്തൽക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത് അത്ലറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. വനിത നീന്തൽ വിഭാഗത്തിൽ കുവൈത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനും ചാമ്പ്യൻഷിപ് സാക്ഷിയായി.
