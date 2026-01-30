Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    30 Jan 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 10:44 AM IST

    ജി.​സി.​സി നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്കു; ​വൈ​ത്തി​ന് 88 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ

    ജി.​സി.​സി നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്കു; ​വൈ​ത്തി​ന് 88 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്തി​നാ​യി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബു​ദാ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 30ാമ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ നീ​ന്ത​ൽ ടീ​മി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ്ര​ക​ട​നം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 88 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. 30 സ്വ​ർ​ണ​വും 35 വെ​ള്ളി​യും 23 വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം. പു​രു​ഷ, ജൂ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വ​നി​ത സം​ഘ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കു​തി​പ്പു ന​ട​ത്തി 23 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​ര​വും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ഒ​മാ​ൻ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു.വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്ത് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​നി​ത നീ​ന്ത​ൽ​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ൽ​പ്പ​ത് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​നി​ത നീ​ന്ത​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​നും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

