Madhyamam
    Kuwait
    12 Aug 2025 10:18 AM IST
    12 Aug 2025 10:18 AM IST

    ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം; കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി

    ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം; കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി
    ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി ഡോ.​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 11-ാമ​ത് യോ​ഗം. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് യോ​ഗം.

    യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​യു​ക്ത ജി.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​യും പ​ങ്കും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം വ​ർ​ക്ക് പ്ലാ​ൻ അ​വ​ലോ​ക​നം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ണ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ, സി​വി​ൽ സ​ർ​വിസ് ക​മീഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Gulf News GCC meetings Social Development Minister
    News Summary - GCC Social Development Ministers' Meeting; Ministers' Meeting in Kuwait
