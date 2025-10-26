Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:54 PM IST

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി: 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി: 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് റെ​യി​ൽ- 2025 സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഷ​ബ്രാ​മി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ ആ​റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ 2,117 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യാ​പാ​രം, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ലും ച​ര​ക്ക് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ 80 മു​ത​ൽ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ലും ഓ​ടു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തു​ർ​ക്കി​യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ പ്രോ​യാ​പി​യു​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​നം, വി​ശ​ദ​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, ടെ​ൻ​ഡ​ർ രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഷാ​ദാ​ദി​യ മു​ത​ൽ നു​വൈ​സീ​ബ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 111 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ട്രാ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് പ്രോ​യാ​പി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക. വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നം, രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന, പാ​ത​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 12 മാ​സ​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച കാ​ല​പ​രി​ധി.

