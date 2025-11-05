Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightജി.സി.സി റെയിൽ പദ്ധതി;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:56 AM IST

    ജി.സി.സി റെയിൽ പദ്ധതി; കുവൈത്തിലെ പ്രധാന പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷൻ രൂപകൽപന ഒരുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.സി.സി റെയിൽ പദ്ധതി; കുവൈത്തിലെ പ്രധാന പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷൻ രൂപകൽപന ഒരുങ്ങി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പ്ര​ധാ​ന പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ റോ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട്. കു​വൈ​ത്തി​നെ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ശ​യ​വും വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യു​മാ​ണ് പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​മാ​യി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ണി​ജ്യ സെ​ന്റ​റു​ക​ളും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും. കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ ആ​റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ 2,117 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഷാ​ദാ​ദി​യ മു​ത​ൽ നു​വൈ​സീ​ബ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 111 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തു​ർ​ക്കി​യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ പ്രോ​യാ​പി​യു​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​പ്രി​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​നം, വി​ശ​ദ​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, ടെ​ൻ​ഡ​ർ രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന, പാ​ത​ക​ൾ നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 12 മാ​സ​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച കാ​ല​പ​രി​ധി. പ​ദ്ധ​തി 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തീ​ക്ഷ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യാ​പാ​രം, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​പ്പ് ഇ​തു സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:designPassengerKuwaitreadyGCC Rail Project
    News Summary - GCC Rail Project; Kuwait's main passenger station design ready
    Similar News
    Next Story
    X