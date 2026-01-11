Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ
    Kuwait
    date_range 11 Jan 2026 10:14 AM IST
    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ

    റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്ക്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും
    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ
    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സേ​വ​ന മ​ന്ത്രി സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ജാ​സ​റി​നും മ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സേ​വ​ന മ​ന്ത്രി സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ജാ​സ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി മ​ന്ത്രി, ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​നെ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സം​യോ​ജ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി​യും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. നൂ​ത​ന അ​ഗ്നി​പ്ര​തി​രോ​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ 2030 ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഷാ​ദാ​ദി​യ മു​ത​ൽ നു​വൈ​സീ​ബ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 111 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ര​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ഗ​താ​ഗ​ത കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

