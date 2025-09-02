Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Sept 2025 12:16 PM IST
    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു; സൗ​ഹൃ​ദ​വും ബ​ന്ധ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച് ജി.​സി.​സി

    GCC summit
    ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 165-ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 165-ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സെ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ത​ല​വ​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യോ​ഗം, വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മൊ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 45ാമ​ത് ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മ​ന്ത്രി​ത​ല, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ജി.​സി.​സി​യും ജ​പ്പാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​വും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സം​യു​ക്ത ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും, സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

