    Kuwait
    date_range 13 Nov 2025 2:38 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 2:38 PM IST

    സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ; ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 42ാമ​ത് യോ​ഗം ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം, സൈ​ബ​ർ, സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ചെ​റു​ക്കു​ക, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് (എ.​ഐ)​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി എ​ന്നി​വ​രെ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മ​ന്ത്രി​മാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് താ​മ​ർ ജാ​ബ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

