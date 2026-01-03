Begin typing your search above and press return to search.
    ജി.​സി.​സി ക​സ്റ്റം​സ്; ഇ-​ലി​ങ്കേ​ജി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജി.​സി.​സി ക​സ്റ്റം​സ്; ഇ-​ലി​ങ്കേ​ജി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​സ്റ്റം​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​സി.​സി ക​സ്റ്റം​സ് യൂ​ണി​യ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ-​ലി​ങ്കേ​ജി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് (ജി.​എ.​സി) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പാ​ര​നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. സം​യോ​ജി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ക​യ​റ്റു​മ​തി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    News Summary - GCC Customs; First phase of e-linkage launched
