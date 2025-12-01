Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:55 AM IST

    വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ജി.സി.സി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ

    വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ജി.സി.സി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ
    ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല

    അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 166ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - GCC Council of Foreign Ministers discusses various issues
