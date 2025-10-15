Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Oct 2025 12:23 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 12:23 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തു​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി

    കെ.​എം.​സി.​സി തു​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി
    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ,             മ​ണാ​ട്ട് അ​മ്മ​ദ്,            ആ​ഷി​ക്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി തു​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മ്മ​ദ് മ​ണാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​കെ അ​സീ​സ്, ഷാ​നി സി.​കെ, സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണ​മ്പ​ത്ത്, ഹം​സ കൊ​യി​ലോ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ല​ക്കു​നി, കെ​ടി ഗ​ഫൂ​ർ, ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ടി.​പി, റാ​ഷി​ദ് കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ, പി.​ടി അ​ബ്ദു​ല്ല, കെ.​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ (ചെ​യ​ർ), മ​ണാ​ട്ട് അ​മ്മ​ദ് (ജ​ന.​ക​ൺ), കെ.​ടി ഗ​ഫൂ​ർ, റാ​ഷി​ദ് കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ (വൈ.​ചെ​യ​ർ), ഷാ​നി സി.​കെ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ല​ക്കു​നി (ജോ.​ക​ൺ), ആ​ഷി​ക് കൊ​മ്മി​ലേ​രി (ട്ര​ഷ),നാ​സ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ (സൗ​ദി), ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ( കു​വൈ​ത്ത്), കു​ന്നു​മ്മ​ൽ റ​സാ​ക്ക്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കെ (​ഖ​ത്ത​ർ), സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണ​മ്പ​ത്ത്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​ട​ന്ന​യി​ൽ (ബ​ഹ്റൈ​ൻ), മൂ​സ മ​രി തേ​രി, ഇ.​സു​ബൈ​ർ-​ഒ​മാ​ൻ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

