Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:55 AM IST

    ജി.സി.സി കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവർണർമാർ കുവൈത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു

    ജി.സി.സി കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവർണർമാർ കുവൈത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ 85ാമ​ത് യോ​ഗം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (സി.​ബി.​കെ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. സി.​ബി.​കെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബാ​സ​ൽ എ. ​അ​ൽ ഹാ​റൂ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ധ​ന​കാ​ര്യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ജി.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം, ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്, ഹൈ​ടെ​ക് രീ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നും തീ​വ്ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും എ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ചൈ​ന, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

