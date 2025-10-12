Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:01 AM IST

    ഗ​സ്സ​ക്കു​ടി​നീ​ർ; ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തിക്ക് തുടക്കം

    460ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം
    ഗ​സ്സ​ക്കു​ടി​നീ​ർ; ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തിക്ക് തുടക്കം
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ലം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ 460 ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. 230 ല​ധി​കം ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി ചാ​രി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഒ​ഫീ​സു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും വ​ല​ഞ്ഞ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും രോ​ഗ വ്യാ​പ​നം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം. പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ങ്കി​നെ അ​ൽ ക​ന്ദ​രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ള്ളം, ഭ​ക്ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ന​മാ ചാ​രി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

