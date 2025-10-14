Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:21 PM IST

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും ഉ​റ​ച്ച​തു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു
    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അഹ്മദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ​ജി​പ്ത് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ.​സ​മി​ഹ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹെ​ഫ്‌​നി, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഗാ​നേം അ​ൽ ഘാ​നം, എം​ബ​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തേ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ക്ഷീ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും ഉ​റ​ച്ച​തു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​ഷ​ണം, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

