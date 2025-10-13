Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:30 AM IST

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ലോ​കം

    text_fields
    bookmark_border
    • ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​മീ​റി​ന് ക്ഷ​ണം
    • ഇ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി
    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ലോ​കം
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​മീ​റി​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു അ​ൽ വ​ഫ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​ക്കു കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഫ് അ​ൽ​സീ​സി​യു​ടെ​യും ക്ഷ​ണം. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​മീ​റി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ക​ത്ത് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു അ​ൽ വ​ഫ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​ക്കു കൈ​മാ​റി. ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഫ് അ​ൽ​സീ​സി​യു​ടെ​യും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ​യും ജോ​യി​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സും 20ലേ​രെ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ൻ​മാ​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​​റ്റ​​ലി, സ്പെ​​യി​​ൻ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​മാ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ബ്രി​​ട്ട​​ൻ, ഫ്രാ​​ൻ​​സ്, ജ​​ർ​​മ​​നി, ജോ​​ർ​​ഡ​​ൻ, തു​​ർ​​ക്കി, യു.​​എ.​​ഇ, സൗ​​ദി അ​​റേ​​ബ്യ, ഖ​​ത്ത​​ർ, പാ​​കി​​സ്താ​​ൻ, ഇ​​ന്തോ​​നേ​​ഷ്യ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ ഉ​ച്ച​​കോ​ടി​ക്കെ​ത്തു​​ന്നു​​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ, മൂ​​ന്ന് നാ​​ൾ നീ​​ണ്ട ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ-​​ഹ​​മാ​​സ് ച​​ർ​​ച്ച​​ക്കു​​ശേ​​ഷം വ്യാ​​ഴാ​​ഴ്ച​ ഒ​​ന്നാം ഘ​​ട്ട ക​​രാ​​റും വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ലും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഒ​​ന്നാം​​ഘ​​ട്ട ക​​രാ​​റി​​ലെ മ​​റ്റു വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളി​​ൽ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ക്കു​​ന്ന പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ര​​ണ്ടാം ഘ​​ട്ട ച​​ർ​​ച്ച ഉ​​ട​​ൻ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നാ​ളെ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി​​യി​​ൽ ധാ​​ര​​ണ​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:EgyptGazaKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Gaza peace deal; world hopeful
    Similar News
    Next Story
    X