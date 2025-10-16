Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗസ്സ സമാധാന കരാർ;...

    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:23 PM IST

    ഗസ്സ സമാധാന കരാർ; ഇടപെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കും ശ്രമങ്ങൾക്കും മന്ത്രിസഭ പ്രശംസ

    രണ്ട് കരട് നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം
    ഗസ്സ സമാധാന കരാർ; ഇടപെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കും ശ്രമങ്ങൾക്കും മന്ത്രിസഭ പ്രശംസ
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ട​പെട്ട വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​ന്റെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച ഈ​​ജി​​പ്തി​​ലെ ശ​​റ​​മു​​​ശ്ശൈ​​ഖി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ുഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ലേ​ക്കും ലി​യോ​ണി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​യിം, ക​സ്റ്റം​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ക​മീഷ​ണ​ർ റോ​ഡ്‌​നി സ്കോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ റൈ​സി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ നേ​ട്ട​മാ​യ ജാ​സ മ​റൈ​ൻ പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക പാ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ കു​റി​ച്ച് എ​ണ്ണ മ​ന്ത്രി​യും കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ താ​രി​ഖ് അ​ൽ റൂ​മി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ​പ്ര​ഷ​നൽ മി​ക​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കാ​ണാ​താ​യ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ക​ര​ട് നി​യ​മ​വും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടും അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​മീ​റി​ന് അ​യ​ച്ചു.

