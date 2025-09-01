Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Sept 2025 10:02 AM IST
    1 Sept 2025 10:02 AM IST

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് മ​റി​ച്ചുവി​ൽ​പ​ന; 13 അം​ഗ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ കേ​ബി​ളു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച് മ​റി​ച്ചുവി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. ഒ​രു പൗ​ര​നും അ​ഞ്ച് ഏ​ഷ്യ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളും ഏ​ഴ് അ​റ​ബ് നി​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം നീ​ണ്ട സൂ​ക്ഷ്മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​പു​ല​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശുയൂ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​ബി​ളു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കേ​ബി​ൾ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ മ​റി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​ബി​ളു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​ങ്കും ലാ​ഭം പ​ങ്കി​ട്ട​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു. സം​ഭ​ര​ണ ​​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ബി​ളു​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം സു​ര​ക്ഷ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​ബി​ളു​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​ബി​ളു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

