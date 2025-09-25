Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    25 Sept 2025 10:59 AM IST
    date_range 25 Sept 2025 10:59 AM IST

    വി​ലാ​സം വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    വി​ലാ​സം വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും തി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​മെന്റ് (സി.​ഐ.​ഡി) പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ഴി​മ​തി​യും കൈ​ക്കൂ​ലി​യും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​പ​ണം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ 'താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം' സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഓ​രോ ഇ​ട​പാ​ടി​നും 120 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ഇ​യാ​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​രു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​റി​വോ സ​മ്മ​ത​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ ഒ​പ്പു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ശ​യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​ഐ.​ഡി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല പേ​പ്പ​റു​ക​ളും, അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 5,000 ദീ​നാ​ർ പ​ണ​വും ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

