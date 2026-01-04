Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ബ്‌​സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    സ​ബ്‌​സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യു​ള്ള റേ​ഷ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പി​ടി​കൂ​ടി. സാ​ൽ​മി അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്‌​പോ​സ്റ്റി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് സ​ബ്‌​സി​ഡി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​യ​ർ​ഹൗ​സും ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ റേ​ഷ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

