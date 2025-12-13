Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Dec 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:36 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സാ​ന്ത്വ​നം പ​ക​ർ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ‘സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര’

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സാ​ന്ത്വ​നം പ​ക​ർ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ‘സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര’
    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ‘സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര’​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് 'സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര' ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ചോ​ദ് ഉ​ണ്ണി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ളം, വി​റ്റാ​മി​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ബ്ലാ​ങ്ക​റ്റു​ക​ൾ, ശൈ​ത്യ​കാ​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റെ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റൊ​മാ​ൻ​സ് പ​യ്ട്ട​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. സ​ജി​ൽ, വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷി​ബ പേ​യ്റ്റേ​ൺ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ലാ​ഖ് ജോ​സ്, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തോ​മ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സോ​ണി മാ​ത്യു, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, വി​ന​യ​ൻ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, ദീ​പു, ജ​യ​കു​മാ​ർ, നാ​ച്ചു, ഷി​ജോ പൈ​ലി, വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ചി​ത്ര, അ​ജ്മീ റാ​ഷി​ദ്, ആ​രാ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

