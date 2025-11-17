ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു

ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈത്തിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് പ്രചോദ് ഉണ്ണി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മധു മാഹി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ പി.കെ. സജിൽ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. റൊമാൻസ്പെയ്റ്റോൺ, ജോബി തോമസ്, ഷിന്റോ ജോർജ്, പോളി അഗസ്റ്റിൻ, ബിജു അലക്സാണ്ടർ, റാഷിദ് ഇബ്രാഹിം, മുബാറക്ക് കമ്പ്രത്ത്, മനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രക്ഷാധികാരി റെജി സെബാസ്റ്റ്യൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.
നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റിയെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ജനറൽബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഭാരവാഹികൾ: പ്രചോദ് ഉണ്ണി (പ്രസി), മധു മാഹി (ജന.സെക്ര), പി.കെ. സജിൽ (ട്രഷ), റൊമാൻസ്പെയ്റ്റോൺ
(വൈ. പ്രസി), ബിജു അലക്സാണ്ടർ (ജോ.സെക്ര), ഷീബ പെയ്റ്റോൺ (വനിത ചെയർപേഴ്സൺ), പോളി അഗസ്റ്റിൻ (ആർട്സ് സെക്ര), റജീ സെബാസ്റ്റ്യൻ (രക്ഷാധികാരി), ലാക്ക്ജോസ്, ജോബി തോമസ്, ഷിന്റോ ജോർജ് (ഉപദേശക സമിതി).
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register