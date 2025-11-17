Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    17 Nov 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    17 Nov 2025 12:58 PM IST

    ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു

    ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു
    ഗാ​ന്ധിസ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ചോ​ദ് ഉ​ണ്ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. സ​ജി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റൊ​മാ​ൻ​സ്പെ​യ്റ്റോ​ൺ, ജോ​ബി തോ​മ​സ്, ഷി​ന്റോ ജോ​ർ​ജ്, പോ​ളി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ബി​ജു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മു​ബാ​റ​ക്ക് ക​മ്പ്ര​ത്ത്, മ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റെ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​ചോ​ദ് ഉ​ണ്ണി (പ്ര​സി), മ​ധു മാ​ഹി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), പി.​കെ. സ​ജി​ൽ (ട്ര​ഷ), റൊ​മാ​ൻ​സ്പെ​യ്റ്റോ​ൺ

    (വൈ. ​പ്ര​സി), ബി​ജു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), ഷീ​ബ പെ​യ്റ്റോ​ൺ (വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ), പോ​ളി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ (ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), റ​ജീ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ലാ​ക്ക്ജോ​സ്, ജോ​ബി തോ​മ​സ്, ഷി​ന്റോ ജോ​ർ​ജ് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി).

