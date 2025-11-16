Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 16 Nov 2025 11:24 AM IST
    ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ശി​ശു​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം

    ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ശി​ശു​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം
    ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ശി​ശു​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ചോ​ദ് ഉ​ണ്ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന പ്ര​ജീ​ഷ് നെ​ഹ്റു​വി​നെ കു​റി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജെ​യിം​സ് മോ​ഹ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി. അ​വ​നി​ഷ് ക​ണ്ണ​ൻ- മ​യൂ​ര​വ​ൻ അ​ൻ​മ്പ​ല​ഗ​ൻ ടീം (​ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ വ​താ​നി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും,

    ദേ​വ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു- എ​സ്ത​ർ എ​ൽ​സ​ബ​ത് മാ​ത്യു ടീം(​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ അ​മ്മാ​ൻ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഡാ​നി​ൽ തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം-​അ​ഭി​രാം സി​സി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ടീം(​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ അ​മ്മാ​ൻ) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    റെ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, മ​ധു മാ​ഹി, റൊ​മാ​ന​സ് പെ​യ്റ്റോ​ൺ, ബി​ജു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, പോ​ളി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ഷീ​ബ പെ​യ്റ്റോ​ൺ, ജോ​ബി കു​ഴി​മ​ട്ടം, ഷി​ന്റോ ജോ​ർ​ജ്, സോ​ണി മാ​ത്യു, അ​ജി​ത് പൊ​യി​ലൂ​ർ, ലാ​ക്ക്ജോ​സ്, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, വി​ന​യ​ൻ, സ​ജി ചാ​ക്കോ, ദീ​പു, ഉ​ദ​യ​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഫൗ​സ​ൽ, ബി​ന്ദു റെ​ജി, ചി​ത്ര​ലേ​ഖ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

