Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗാ​ന്ധിസ്മൃ​തി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:44 PM IST

    ഗാ​ന്ധിസ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    gandhismritjhi kuwait
    cancel
    camera_alt

    ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ത്യ​ത്തി​നും അ​ഹിം​സ​ക്കും വേ​ണ്ടി ജീ​വി​തം ഉ​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി​യാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ന്ധി​യെ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്ര​ജോ​ത് ഉ​ണ്ണി ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഷീ​ബ പേ​റ്റ​ൺ ര​ഘു​പ​തി രാ​ഘ​വ രാ​ജാ​റാം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റെ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ലാ​ക്ക് ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റൊ​മാ​ൻ​സ്പേ​റ്റ​ൺ, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തോ​മ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ, മ​ണി പു​ത്തൂ​ർ, സ​ജി ചാ​ക്കോ, ഷി​ജോ പൈ​ലി, വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റൂ​ബി സ​ജി, ജ്യോ​തി, ബി​ന്ദു റ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgandhi jayantiKuwait NewsGandhi Smriti Kuwait
    News Summary - Gandhi Smriti Kuwait celebrates Gandhi Jayanti
    Similar News
    Next Story
    X