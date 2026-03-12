ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈത്ത് വാർഷികാഘോഷം മാറ്റിവെച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഈ മാസം 27ന് അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടത്താനിരുന്ന ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈത്ത് വാർഷികാഘോഷം മാറ്റിവെച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
1ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായും കുവൈത്ത് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി.
എം.എൻ. കാരശ്ശേരി മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, മെന്റലിസ്റ്റ് ഫാസിൽ ബഷീർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെന്റലിസം ഷോ, കൂടാതെ വിവിധ കലാവിരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ പരിപാടികളായിരുന്നു ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്.സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാവുകയും കുവൈത്ത് പൂർണമായും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിപാടി നടത്തുമെന്നും തീയതിയും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register