Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:33 AM IST

    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹെ​​ഡ് ഓ​​ഫ് ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ​​സ് അ​​സിം സേ​​ട്ട് സു​​ലൈ​​മാ​​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹെ​​ഡ് ഓ​​ഫ് ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ​​സ് അ​​സിം സേ​​ട്ട് സു​​ലൈ​​മാ​​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ചോ​ദ് ഉ​ണ്ണി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റൊ​മാ​ന​സ് പെ​യ്റ്റ​ന്‍, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. സ​ജി​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, വി​ന​യ​ൻ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി.

    എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ജ് പ്രോ​ഗ്രാം, ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

