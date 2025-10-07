Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:44 PM IST

    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് പൂർണ പിന്തുണ; ഗസ്സയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു

    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് പൂർണ പിന്തുണ; ഗസ്സയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച്, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ശാ​ന്ത​ത വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​മാ​യു​ള്ള അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂസ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    TAGS:GazaPalestinianKuwait Newsgulf news malayalam
