Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:10 AM IST

    ഇ​ന്ധ​ന​ക​ട​ത്ത്: 10 ടാ​ങ്ക​ർ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ഇ​ന്ധ​ന​ക​ട​ത്ത്: 10 ടാ​ങ്ക​ർ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ട്ര​ക്കു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​വൈ​സ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 10 ടാ​ങ്ക​ർ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി.

    ഇ​വ​യു​ടെ ക​സ്റ്റം​സ് ഡാ​റ്റ​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജ​ഹ​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​ന്ധ​നം ക​ട​ത്താ​ൻ അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ ഫാ​മി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​ന്ന സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പൗ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് പേ​രെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഡീ​സ​ൽ നി​റ​ച്ച 33 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന്റെ ബി​ല്ലു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    News Summary - Fuel smuggling: 10 more tanker trucks found
