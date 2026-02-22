Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 22 Feb 2026 8:39 AM IST
Updated Ondate_range 22 Feb 2026 8:41 AM IST
ഫ്രൂട്ട് ക്രീം ഡിലൈറ്റ്text_fields
News Summary - Fruit Cream Delight
- മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് (മാങ്ങ, ആപ്പിൾ, കിവി, സ്ട്രോബെറി) - 1½ കപ്പ് (ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത്)
- ഫ്രെഷ് ക്രീം - 1 കപ്പ്
- കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് - ½ കപ്പ്
- ബിസ്കറ്റ് - 10 - 12 എണ്ണം തയാറാക്കുന്ന വിധം
- ബിസ്കറ്റ് പൊടിയായി നുറുക്കുക
- ഒരു ബൗളിൽ ഫ്രെഷ് ക്രീം, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
- ചെറിയ സർവിങ് ബൗളുകളിലോ കപ്പുകളിലോ ആദ്യം പൊടിച്ച ബിസ്കറ്റ് ഒരു ലെയറായി ഇടുക. അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം മിശ്രിതം ചേർക്കുക.
- തുടർന്ന് മുറിച്ചുവച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുക. വീണ്ടും ക്രീം മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് മുകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കുക.
- 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിച്ച ശേഷം സേർവ് ചെയ്യുക.
