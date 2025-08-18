Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 18 Aug 2025 11:53 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 11:53 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദം കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    സൗ​ഹൃ​ദം കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ഹൃ​ദം കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. മം​ഗ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ക്കീ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗ​മാ​യ അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ മ​ദ്യ​വി​പ​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​മാ​നു​ല്ല, ഉ​ഷാ കു​മാ​രി, ഷി​ബി​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ലു തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ല ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ പാ​ട്ടു മ​ത്സ​ര​വും ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു . ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10നു ​മം​ഗ​ഫ് മെ​മ്മ​റീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

