Madhyamam
    Posted On
    20 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 12:01 PM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗ​മം

    സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗ​മം
     അ​ബ്ബാ​സി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗ​മം. അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും മ​ത​ങ്ങ​ളെ​യും ഹൃ​ദ​യ​വി​ശാ​ല​ത​യോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത മ​ത​മൈ​ത്രി കാ​ത്തു​സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സ്

    മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ല്‍ വെ​റു​പ്പി​ന്റെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ത്തു​ക​ള്‍ പാ​കു​ന്ന​വ​രെ അ​ക​റ്റി​നി​ര്‍ത്ത​ണം. മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ പ​ര​സ്പ​രം അ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്, അ​ക​ലാ​ന​ല്ല ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​റി​യാ​നും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മ​ന​സ്സാ​ണ് മാ​ന​വ​രാ​ശി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യും അ​തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ബി​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​ജി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ ​അ​ലി, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് ഫാ​റൂ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി​നോ​യ് ര​ഘു​വ​ര​ന്‍, മു​നീ​ര്‍ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    കെ.​വി.​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. ഹു​സൈ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

