    Kuwait
    Posted On
    12 Jan 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 10:28 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്നം

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്നം
    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം ഫൈ​സ​ൽ

    മ​ഞ്ചേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന​വും സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ത വ​ർ​ഗ ജാ​തി ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും സ്നേ​ഹി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യ​ു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രാ​യി നാം ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യി ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു ജീ​വി​ക്കാ​നും അ​വ​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നു​മു​ള്ള സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യാ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സം​ജാ​ത​മാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​നി​യ​ൻ കു​ഞ്ഞു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത് വി​ജ​യി രോ​ഹി​ത്ത് എ​സ് നാ​യ​ർ, സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മ​ഹ്‌​നാ​സ് മു​സ്ത​ഫ, ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. രോ​ഹി​ത്ത് എ​സ് നാ​യ​ർ, ജീ​വ ജി​ഗു, വാ​ജി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത്ത് ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ, നി​ഹാ​ദ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഷം​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

