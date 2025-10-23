Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    23 Oct 2025 9:13 AM IST
    23 Oct 2025 9:13 AM IST

    അ​ഹ​മ്മ​ദി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് മേ​രി അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര

    അ​ഹ​മ്മ​ദി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് മേ​രി അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് മേ​രി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ പോ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് മേ​രി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദി പാ​ർ​ക്കി​ൽ അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വി​ത​തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ ആ​ടി​യും പാ​ടി​യും ചി​രി​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ പ​ര​ത്തി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് മേ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​നി കോ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    റെ​വ.​ഡോ.​തോ​മ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക​ളി​ൽ, കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​ഫ്.​ഒ.​എം. ആ​നി​മേ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, എം.​സി.​വൈ.​എം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കേ​ന്ദ്ര ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ്‌​സ് ജി​മ്മി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​നു അ​നീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഫ്.​ഒ.​എം.​ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷീ​ലാ സാ​ജ​ൻ, റേ​ച്ച​ൽ ഫി​ലി​പ്പ്, അ​നു​ഷ ഷി​നു, വ​ത്സാ ബ​ഞ്ച​മി​ൻ, സു​ബി സു​നി​ൽ, സു​ജ സു​നി​ൽ , ലി​ൻ​ഡാ ബി​നു , ജ​യ്‌​സി ജോ​സ്,തോ​മ​സ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

