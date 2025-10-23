അഹമ്മദി പാർക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മേരി അമ്മമാരുടെ ഉല്ലാസയാത്രtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.ആർ.എം അമ്മമാരുടെ പോഷകസംഘടനയായ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഹമ്മദി പാർക്കിൽ അമ്മമാരുടെ ഉല്ലാസയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ജീവിതതിരക്കുകൾക്കിടയിലെ കൂടിച്ചേരൽ ആടിയും പാടിയും ചിരിച്ചും സന്തോഷത്തിന്റെ അലയൊലികൾ പരത്തി. സംഗമത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മേരി പ്രസിഡന്റ് ആനി കോശി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
റെവ.ഡോ.തോമസ് കാഞ്ഞിരമുകളിൽ, കെ.എം.ആർ.എം. പ്രസിഡന്റ് ഷാജി വർഗീസ്, എഫ്.ഒ.എം. ആനിമേറ്റർ ജോർജ് മാത്യു, സെക്രട്ടറി ജോമോൻ ചെറിയാൻ, ഏരിയ പ്രസിഡന്റുമാർ, എം.സി.വൈ.എം. പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ഉല്ലാസയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ജോയ്സ് ജിമ്മി സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ സാനു അനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എഫ്.ഒ.എം.ഏരിയ ഭാരവാഹികളായ ഷീലാ സാജൻ, റേച്ചൽ ഫിലിപ്പ്, അനുഷ ഷിനു, വത്സാ ബഞ്ചമിൻ, സുബി സുനിൽ, സുജ സുനിൽ , ലിൻഡാ ബിനു , ജയ്സി ജോസ്,തോമസ് ജോൺ എന്നിവർ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.
