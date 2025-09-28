Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:28 PM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ.​ഡി.​ഡി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ.​ഡി.​ഡി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ.​ഡി.​ഡി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഡോ. ​ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ.​ഡി.​ഡി ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ ​ഡി ഡി ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​റ​ഷീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മദ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഡി.​ഡി ക​മ്പ​നി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ർ​ലി റൊ​സാ​രി​യോ, ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്‌​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ന​വാ​സ് കു​ന്നും​കൈ, അ​ൻ​വ​ർ കെ. ​പി.​ബി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് കെ.​ഡി.​ഡി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ആ​ർ​ലി റൊ​സാ​രി​യോ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖി​ന് കൈ​മാ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​ത​വും, മ​ഹ​മൂ​ദ് പെ​രു​മ്പ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ നാ​യ​ർ, എ​ൻ. ശ​ങ്ക​ർ​ലാ​ൽ, അ​ഷ​റ​ഫ് മ​ണ​ക്ക​ട​വ​ൻ, ഫ​വാ​സ്, യൂ​സ​ഫ്, ബി​സ്‌​മീ​ർ, സ​ക​രി​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബാ​വ, മ​ഹേ​ഷ്‌, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മ​നൂ​പ്, ഹ​ഷ്‌​മ​ത്, രാ​ജേ​ഷ്, മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പാ​ലാ​റ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical campKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Friends of K.D.D. Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X