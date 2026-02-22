Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Feb 2026 8:54 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 8:54 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ്‌

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ്‌
    ഫോ​ക്ക് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ‘ബോ​ധി -2K26’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സീ​നി​യ​ർ) സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫോ​ക്ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ് കെ.​വി, വ​നി​താ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ശ​ര​ണ്യ പ്രി​യേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജി​തേ​ഷ് എം.​പി, ലി​ജീ​ഷ് പി ​എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ട​ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് സ്കി​ൽ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ല്യാ​സ് ജ​തി​യേ​രി, പ​ബ്ലി​ക്ക് സ്പീ​കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​സ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മോ​ളി ദി​വാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ഷി​ൻ എം.​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് വി.​വി ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫോ​ക്ക് ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് വി.​വി, അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ര​ജീ​ഷ് ക​ണ്ടോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

