Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫ്രൈ​ഡേ ഫോ​റം പു​തി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:24 AM IST

    ഫ്രൈ​ഡേ ഫോ​റം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്രൈ​ഡേ ഫോ​റം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫ​സീ​ഹു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ്, അ​ബി ന​വാ​സ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്രൈ​ഡേ ഫോ​റം കു​വൈ​ത്ത് 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ക​ബ്‌​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ഫ്രൈ​ഡേ ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം ഡോ. ​അ​മീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​നൂ​പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഫ​സീ​ഹു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല (പ്ര​സി.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), അ​ബി ന​വാ​സ് (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), പി.​ബി. സ​ലീം (സ​കാ​ത്ത് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷ​ബീ​ർ (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Friday Forum new office bearers
    Similar News
    Next Story
    X