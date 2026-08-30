ലഹരി പുരട്ടി എ-4 ഷീറ്റുകൾ: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ

ലഹരി പുരട്ടി എ-4 ഷീറ്റുകൾ: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളം വഴി മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഫ്രഞ്ച് യാത്രക്കാരൻ ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി പിടിയിലായി. ഇയാളുടെ ലഗേജിൽ നിന്ന് ലഹരിവസ്തു പുരട്ടിയ 13 കിലോ ഭാരമുള്ള 1,603 എ-4 ഷീറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തതായി കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.
കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ നാലിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽ സംശയം തോന്നി ലഗേജ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. പിടിയിലായ വ്യക്തിയെയും പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളും ലഹരിമരുന്ന്-മദ്യ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.
നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ കടത്ത് തടയുന്നതിനും കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമായിരുന്നു പരിശോധന.
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