    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 12:13 PM IST

    സൗ​ജ​ന്യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ സേ​വ​നം

    സൗ​ജ​ന്യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ സേ​വ​നം
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ സേ​വ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ല്‍ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘കു​വൈ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ഐ​ഡി’ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.രേ​ഖ​ക​ളി​ലും ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഒ​പ്പ് ന​ൽ​കാ​നാ​വു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്താ​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ത് കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് ഒ​പ്പി​നോ​ട് തു​ല്യ​മാ​യ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​തും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​ണ്.

