സൗജന്യ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ആക്ടിവേഷൻ സേവനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും സൗജന്യ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ആക്ടിവേഷൻ സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഔദ്യോഗിക സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഓഫിസിൽ എത്തിയാല് സേവനം ലഭിക്കും. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ‘കുവൈത്ത് മൊബൈൽ ഐഡി’ ആപ്പ് വഴിയാണ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി എളുപ്പവും സുരക്ഷിതമായും ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.രേഖകളിലും കരാറുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പ് നൽകാനാവുന്ന ഈ സംവിധാനം സർക്കാർ സുരക്ഷ സംവിധാനത്താൽ സംരക്ഷിതമാണ്. കുവൈത്ത് നിയമപ്രകാരം ഇത് കൈയെഴുത്ത് ഒപ്പിനോട് തുല്യമായ നിയമസാധുതയുള്ളതും പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.
