Madhyamam
    Kuwait
    7 Sept 2025 1:52 PM IST
    7 Sept 2025 1:52 PM IST

    പണം പിൻവലിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തട്ടിപ്പ്; നാലു പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

    പണം പിൻവലിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തട്ടിപ്പ്; നാലു പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. നാ​ല് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ദ​ജീ​ജ് ഭാ​ഗ​ത്തെ ബാ​ങ്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. ഇ​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള വാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി ദി​വ​സ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ദ​ജീ​ജി​ലെ ബാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലു​പേ​രെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കേ​സു​ക​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

