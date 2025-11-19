Begin typing your search above and press return to search.
    തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയിൽ; മനുഷ്യക്കടത്തും നിയമവിരുദ്ധ വിസ ഇടപാടും അനുവദിക്കില്ല

    തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയിൽ; മനുഷ്യക്കടത്തും നിയമവിരുദ്ധ വിസ ഇടപാടും അനുവദിക്കില്ല
    ഗാർഹിക തൊഴിലാളി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിശോധന

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വി​സ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും 1,200-1,300 ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യു​ള​ള തു​ക​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സം​ഘം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​ണം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് 50 മു​ത​ൽ 100 ​​വ​രെ ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്.​കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ശ​സ്തി​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.​ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും വി​സ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Fraud gang arrested; Human trafficking and illegal visa transactions will not be allowed
