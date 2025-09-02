Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഫാ.​മ​ത്താ​യി സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഫാ.​മ​ത്താ​യി സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഫാ.​മ​ത്താ​യി സ​ക്ക​റി​യ​യെ സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​​വെ​ൻ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ലെ വൈ​ദീ​ക​നും, ഭ​ദ്രാ​സ​ന കൗ​ൺ​സി​ലം​ഗ​വും, വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ റ​വ. ഫാ. ​മ​ത്താ​യി സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി ഫാ.​മാ​ത്യൂ തോ​മ​സ്, ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് റോ​യ്, ക​ൺ​വ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ തോ​മ​സ് മാ​ത്യു, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​മാ​സം ആ​റു വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30 മു​ത​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും, ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യും നേ​ർ​ച്ച വി​ള​മ്പും ന​ട​ക്കും.

    News Summary - Fr. Mathayi Zachariah was given a reception
