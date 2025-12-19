Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:41 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ നാ​ലുപേ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ നാ​ല് വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച വ​ധ​ശി​ക്ഷ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വ​ച്ചു.കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 322 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹാ​ഷി​ഷ് ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യെ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ ത​ട​വു​കാ​ര​നെ​യും കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വ​ച്ചു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്റെ ശി​ക്ഷ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

