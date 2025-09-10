Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    10 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:06 AM IST

    ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ല് നോ​ൺ പ്രോ​ഫി​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു

    ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ല് നോ​ൺ പ്രോ​ഫി​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല് നോ​ൺ പ്രോ​ഫി​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ആ​സ്തി​ക​ളും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഡ്‌​ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

