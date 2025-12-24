Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Dec 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:15 AM IST

    സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ നാ​ല് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾകൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ നാ​ല് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾകൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘സ​ഹ​ൽ’ വ​ഴി അ​ഞ്ച് പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ട്രാ​ഫി​ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, വൈ​ക​ല്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​ച്ച​ടി​ക്ക​ൽ, പ​രി​ചാ​ര​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​ച്ച​ടി​ക്ക​ൽ, വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ ജോ​ലി സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​യ​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ക​ർ​പ്പ് പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഒാ​പ്ഷ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​വ​രെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    kuwait Sahal app gulf news
    News Summary - Four more services launched on Sahal app
