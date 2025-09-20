Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 20 Sept 2025 9:57 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 9:57 AM IST

    ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സു​സ്ഥി​ര​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ല് കു​വൈ​ത്തി​ക​ള്‍

    ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സു​സ്ഥി​ര​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ല് കു​വൈ​ത്തി​ക​ള്‍
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് സു​സ്ഥി​ര​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ല് കു​വൈ​ത്തി​ക​ള്‍. നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഇ​സാം അ​ൽ സാ​ഗ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ഇ​ടം നേ​ടി. ബാ​ങ്കിം​ഗ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​പി.​സി.​ഒ,സി.​ഇ.​ഒ ശൈ​ഖ അ​ദാ​ന നാ​സ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, സെ​യ്ൻ ഗ്രൂ​പ്പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ബ​ദ​ർ അ​ൽ ഖ​റാ​ഫി, അ​ജി​ലി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ.

    സു​സ്ഥി​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം, ഊ​ർ​ജ്ജ​വും വി​ഭ​വ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​വും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 67 നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ. 23 പേ​രു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ര​ണ്ടാ​മ​തും, 12 പേ​രു​മാ​യി ഈ​ജി​പ്ത് മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്.

