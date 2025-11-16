Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 16 Nov 2025 11:28 AM IST
    date_range 16 Nov 2025 11:52 AM IST

    ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ​സ് ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്വി​സ്

    ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ​സ് ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്വി​സ്
    ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ​സ് ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്വി​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ വ​താ​നി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ​സ് ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്വി​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 18 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ വ​താ​നി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​സ​മീ​ർ ഹു​മ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ.​ഇം​തി​യാ​സ് ന​വാ​സ്, ഡോ.​അ​ന​ന്ത പ്രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഡോ.​ഉ​മ​ർ, ഡോ.​സൗ​മ്യ ഷെ​ട്ടി, ഡോ.​അ​ലി അ​സ്ഗ​ർ, ഡോ.​നേ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.



    2024-2025 ലെ 10, 12 ​ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 11-ാമ​ത് ഇ​ന്റ​ർ-​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്വി​സാ​ണി​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Kuwait NewsIndian Doctors Forumgulf news malayalam
