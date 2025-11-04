Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:09 PM IST

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ജ​പ്പാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​ര​സ്കാ​രം

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ജ​പ്പാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​ര​സ്കാ​രം
    ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ജ​പ്പാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​റൈ​സി​ങ് സ​ൺ പു​ര​സ്കാ​രം.

    ജ​പ്പാ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ആ​ദ​ര​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​പ്പാ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ജ​പ്പാ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നും, ആ​ഴ​ത്തി​നും വി​കാ​സ​ത്തി​നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

