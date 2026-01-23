Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു; ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​കും

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു; ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​കും
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​എ​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പി​ന്‍റെ ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​കും. കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡി​ൽ ചേ​രാ​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ലാ​ഘി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മാ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലും ഹ​​മാ​​സും ത​​മ്മി​​ലെ വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ ക​​രാ​​റി​ന്‍റെ ര​​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​​മാ​​യാ​​ണ് ട്രം​​പ് സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡ് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്. സ​​മാ​​ധാ​​ന ക​​രാ​​റി​​ന്‍റെ ര​​ണ്ടാം ഘ​​ട്ടം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന നി​​ർ​​വാ​​ഹ​​ക സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം ബോ​​ർ​​ഡി​​നാ​​യി​​രി​​ക്കും. അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര സു​​ര​​ക്ഷാ സേ​​ന​​യെ വി​​ന്യ​​സി​​ക്കു​​ക, ഹ​​മാ​​സി​​ന്റെ നി​​രാ​​യു​​ധീ​​ക​​ര​​ണം, ഗ​​സ്സ​​യു​​ടെ പു​​ന​​ർ​​നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ ര​​ണ്ടാം ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ട്രം​​പ് ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Foreign MinistryKuwait NewsDonald Trumpgulf news malayalam
