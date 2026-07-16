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    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 July 2026 6:14 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 6:24 PM IST

    മേഖലയിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി കുവൈത്ത്-ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ

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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി കുവൈത്ത്-ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ. കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജാറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ അൽ ബുസൈദിയുമായി ടെലിഫോണിലൂടെ ചർച്ച നടത്തി.

    മേഖലയിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സുരക്ഷയും ചർച്ചകളിൽ വിഷയമായി. വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും, നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളും സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഏകോപിതമായ ശ്രമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇരുവരും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

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    TAGS:foreign ministersKuwait-OmanMiddle East Conflict
    News Summary - Foreign Ministers of Kuwait and Oman assess regional situation
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