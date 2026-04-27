    Posted On
    date_range 27 April 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 10:29 AM IST

    വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    • മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്തും ജോർഡനും
    • സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തും
    വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് ജോർഡൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ, പ്രവാസി

    മന്ത്രിയുമായ അയ്മാൻ സഫാദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് ജോർഡൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ, പ്രവാസി മന്ത്രിയുമായ അയ്മാൻ സഫാദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു മന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൂചിപ്പിച്ചു. നിലവിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് കുവൈത്ത്-ജോർഡൻ ഏകോപനം തുടരുമെന്നും ഇര​ുവരും വ്യക്തമാക്കി.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ജോർഡനിലെത്തിയതായിരുന്നു കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ്.

