മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, ഖത്തർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ

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മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, ഖത്തർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർtext_fields
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News Summary - Kuwait and Qatar Foreign Ministers Discuss Regional Developments
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുവൈത്ത്, ഖത്തർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ. ശനിയാഴ്ച കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹിനെ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി ഫോണിൽ വിളിച്ചു.
മേഖലയിലെയും പ്രാദേശികവുമായ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കുമായുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായ ഏകോപനവും കൂടിയാലോചനകളും നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവ ഇരുവരും സംസാരിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
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