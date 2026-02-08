Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ക്ക് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ക്ക് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം. ഇ​റാ​ഖി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഫു​വാ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ പു​തി​യ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹി​ന് വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന ഫു​വാ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​റാ​ഖി ബ​ന്ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ച്ചു.

    മൊ​റോ​ക്ക​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നാ​സ​ർ ബൗ​റി​റ്റ​യും ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, മൊ​റോ​ക്ക​ൻ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹി​ന് വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത്-​മൊ​റോ​ക്ക​ൻ ബ​ന്ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മൊ​റോ​ക്ക​ൻ മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

